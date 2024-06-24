В Казахстане поднимут зарплаты еще одной категории работников

«В настоящее время оплата труда переводчиков по гражданским и административным делам осуществляется на основании постановления правительства от 1992 года. Согласно ему, за перевод одной страницы или одного часа работы выплачивается 369 тенге. А если процесс занимает полчаса, то оплата составляет половину этой суммы, то есть 180 тенге», — заявил Нурсултан Байтилесов.