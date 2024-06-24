В Туапсинском районе хотят возродить производство чая

Исторически Туапсинский район являлся одним из центров чаеводства в СССР. К 1963 году площадь чайных плантаций здесь достигала 33,5 га, а объем сбора чая — 135 тонн. Однако к середине 1990-х годов производство чая в районе было полностью свернуто.