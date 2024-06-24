В Туапсинском районе хотят возродить производство чая

Районная администрация подписала соглашение о сотрудничестве с сочинским Субтропическим научным центром РАН. В рамках соглашения планируется реализовать проект по восстановлению производства чая на территории района.
Исторически Туапсинский район являлся одним из центров чаеводства в СССР. К 1963 году площадь чайных плантаций здесь достигала 33,5 га, а объем сбора чая — 135 тонн. Однако к середине 1990-х годов производство чая в районе было полностью свернуто.
Сейчас сохранились небольшие участки чайных плантаций в Шаумяне и хуторе Папоротном. На базе Туапсинского научного стационара в Шаумяне планируется создать питомник для выращивания саженцев чая, а также центр агротуризма.