Тарифы на коммунальные услуги в Ростовской области изменятся с 1 июля

«В целях снижения тарифной нагрузки на население, в том числе в шахтерских территориях, и с учетом роста платы за коммунальные услуги в зимний период из-за включения в плату услуг по отоплению, в 2024 году впервые введен дифференцированный подход к ограничению роста платы граждан за отопление: тарифы вырастут на 9,5% только у тех потребителей, кто ранее оплачивал тепловую энергию по тарифам менее 2925,12 ₽/Гкал, для остальных граждан тарифы сохранятся на уровне 2023 года», — отмечается в сообщении.