Тарифы на коммунальные услуги в Ростовской области изменятся с 1 июля

Розничные цены на газ для населения вырастут от 9,85% до 10,7% в зависимости от направления использования газа.
«Изменение тарифов на электроэнергию и газ для населения не превышает параметры, определенные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Максимальный рост тарифов на тепловую энергию, воду и водоотведение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами составит 9,5%.
«В целях снижения тарифной нагрузки на население, в том числе в шахтерских территориях, и с учетом роста платы за коммунальные услуги в зимний период из-за включения в плату услуг по отоплению, в 2024 году впервые введен дифференцированный подход к ограничению роста платы граждан за отопление: тарифы вырастут на 9,5% только у тех потребителей, кто ранее оплачивал тепловую энергию по тарифам менее 2925,12 ₽/Гкал, для остальных граждан тарифы сохранятся на уровне 2023 года», — отмечается в сообщении.
Не будут повышаться тарифы на тепловую энергию для расчета платы граждан городов Гукова, Донецка, Новошахтинска, Белокалитвинского, Кагальницкого, Каменского, Константиновского, Неклиновского, Пролетарского, Цимлянского районов, а также части населения Азова, Батайска, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Егорлыкского, Зерноградского, Красносулинского, Миллеровского, Сальского, Шолоховского районов — всего в 22 городах и районах области.
Если рост экономически обоснованных тарифов превышает максимальный рост, органы местного самоуправления принимают решение о снижении уровня платы граждан. В этом случае расчет платы населения за коммунальные услуги производится по сниженным тарифам, а организации получают субсидии из бюджета.
«Правительство Ростовской области принимает меры для снижения тарифной нагрузки для потребителей. Предусмотрены адресные социальные выплаты для граждан в муниципальных образованиях, где тарифы на воду и водоотведение превышают критерии доступности. В 2024 году “предельный” тариф по холодной воде составляет 49,16 ₽/куб. м, по водоотведению — 43,02 ₽/куб. м, разницу между установленным и “предельным” тарифом вернут по заявлению гражданина из областного бюджета», — пояснили региональные власти.
Также всем жителям области полагается выплата субсидии, если платежка за ЖКУ больше, чем 20% общего дохода семьи. Для получения субсидий и адресных социальных выплат можно обращаться в МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства.