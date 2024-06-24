Сколько стоят квартиры в горевшем ЖК Rixos Khan Shatyr Residences

На популярном сайте объявлений цены на квартиры в Rixos Khan Shatyr Residences начинаются от 65 миллионов тенге. Например, за эту сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру на 16 этаже, площадью 79 квадратных метров.
Для тех, кто ищет более просторное жилье, в этом же комплексе представлена трехкомнатная квартира за 125 миллионов тенге. Ее площадь составляет 117 квадратных метров, и расположена она на 7 этаже.
Самая дорогая квартира, представленная на сайте, стоит 350 миллионов тенге. Это пятикомнатная квартира площадью 290 квадратных метров, которая находится на 26 этаже.
Кроме того, в Rixos Khan Shatyr Residences есть квартиры по ценам 130 миллионов тенге, 190 миллионов и 120 миллионов тенге.
Акимат города Астаны заявил, что ремонтные работы не будут финансироваться за счет городского бюджета.