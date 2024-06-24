Доллар продолжает расти на торгах в Казахстане

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также подешевели — до 80,66 доллара. На предыдущих торгах указанный контракт подешевел на 0,56 доллара (на 0,7%), до 80,73 доллара за баррель.