Белорусские специалисты поедут на крупные стройки Ленинградской области

С дефицитом на рынке труда поможет справиться Беларусь, сообщает БелТА со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Есть запрос на белорусских монтажников, сварщиков, наладчиков сложного цифрового оборудования.
Планируется, что наши специалисты будут участвовать в строительстве новых блоков АЭС, второй очереди зернового терминала «Высоцкий» и газохимических комплексов.
В прошлом году белорусские строительные компании заработали в России $716,9 млн. Это на 8,5% больше, чем годом ранее.