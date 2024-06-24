Новосибирск до конца года получит более 100 единиц дорожной техники. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
— До конца года Новосибирск получит 103 единицы дорожной техники. Конкурсные процедуры прошли успешно, утверждён график поставки. Город получит комбинированные дорожные машины, различные виды погрузчиков с навесным оборудованием для круглогодичного содержания дорог, в том числе для уборки снега, пылесосы для тротуаров и другую спецтехнику, — пояснил градоначальник.
Он добавил, что поступающая техника будет распределяться между районами города.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске нашли гадюку в школьном дворе. В аэропорту Новосибирска задержали «зайца» из Московской области. Под Новосибирском пенсионерка упала в обморок из-за жары: её спасли росгвардейцы.
Александр ИЛЬИН.