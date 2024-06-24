Новосибирск до конца года получит более 100 единиц дорожной техники

— До конца года Новосибирск получит 103 единицы дорожной техники. Конкурсные процедуры прошли успешно, утверждён график поставки. Город получит комбинированные дорожные машины, различные виды погрузчиков с навесным оборудованием для круглогодичного содержания дорог, в том числе для уборки снега, пылесосы для тротуаров и другую спецтехнику, — пояснил градоначальник.