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Новосибирск до конца года получит более 100 единиц дорожной техники

До конца года Новосибирск получит более 100 единиц дорожной техники. В настоящее время утвержден график поставки. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Источник: ТГ-канал Максим Кудрявцев

Новосибирск до конца года получит более 100 единиц дорожной техники. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— До конца года Новосибирск получит 103 единицы дорожной техники. Конкурсные процедуры прошли успешно, утверждён график поставки. Город получит комбинированные дорожные машины, различные виды погрузчиков с навесным оборудованием для круглогодичного содержания дорог, в том числе для уборки снега, пылесосы для тротуаров и другую спецтехнику, — пояснил градоначальник.

Он добавил, что поступающая техника будет распределяться между районами города.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске нашли гадюку в школьном дворе. В аэропорту Новосибирска задержали «зайца» из Московской области. Под Новосибирском пенсионерка упала в обморок из-за жары: её спасли росгвардейцы.

Александр ИЛЬИН.