В Севастополе квартплата выросла с июня

Постановление городского правительства № 188-ПП о внесении изменений в размер платы за содержание жилых помещений было опубликовано 3 мая, но как-то осталось незамеченным. А вступило оно в действие через 10 дней. Следовательно сумма за содержание общего имущества МКД в счетах севастопольцев за июнь 2024 года будет уже иной. По приблизительным подсчетам, повышение составило 7%. А в колонке «Перерасчет» будет указано доначисление за 18 дней мая — с момента действия постановления. Тарифы, как и раньше, варьируются в зависимости от этажности домов и степени их благоустроенности — наличия лифта, мусоропровода и т. д. , — сообщает «Севастопольская газета».