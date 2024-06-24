Узбекская авиакомпания запустила рейсы из Карши в Петербург

— Сегодня, 24 июня, из Международного аэропорта Карши авиакомпания выполняет первый регулярный рейс по маршруту Карши-Санкт-Петербург-Карши. Теперь в город белых ночей можно отправиться из восьми городов Узбекистана: Ташкента, Самарканда, Бухары, Ургенча, Ферганы, Намангана, Термеза и Карши, — говорится в сообщении.