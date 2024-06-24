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Узбекская авиакомпания запустила рейсы из Карши в Петербург

Самолеты начали летать в Северную столицу из восьми городов Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

Uzbekistan Airways запустила регулярные рейсы из Карши в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

— Сегодня, 24 июня, из Международного аэропорта Карши авиакомпания выполняет первый регулярный рейс по маршруту Карши-Санкт-Петербург-Карши. Теперь в город белых ночей можно отправиться из восьми городов Узбекистана: Ташкента, Самарканда, Бухары, Ургенча, Ферганы, Намангана, Термеза и Карши, — говорится в сообщении.

К слову, рейс из Карши прилетел в Пулково в 12:50. Обратно в тот же пункт назначения он вылетит в 14:20.