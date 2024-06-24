В Екатеринбурге под КРТ отдадут еще шесть домов

Известно, что на данной территории располагаются малоэтажные жилые дома. В перечень зданий, подлежащих сносу, входят дома № 77, № 73, № 71 и № 69 на улице Калинина, дом № 9 на переулке Симбирский, а также дом № 9 на улице Бакинских комиссаров. Кроме того, в документации сказано, что эти дома были построены в 1948—1949 годы.