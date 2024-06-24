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В Екатеринбурге под КРТ отдадут еще шесть домов

На Уралмаше снесут шесть малоэтажных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге территорию на Уралмаше в границах улиц Бакинских комиссаров — Калинина — переулка Симбирского отдадут под программу комплексного развития территорий. Площадь выделенной территории составит 20,9 тысячи квадратных метров. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

— Предельный срок подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения составляет шесть месяцев с даты заключения договора, — сказано в постановлении на сайте администрации города.

Известно, что на данной территории располагаются малоэтажные жилые дома. В перечень зданий, подлежащих сносу, входят дома № 77, № 73, № 71 и № 69 на улице Калинина, дом № 9 на переулке Симбирский, а также дом № 9 на улице Бакинских комиссаров. Кроме того, в документации сказано, что эти дома были построены в 1948—1949 годы.

Напомним, в Екатеринбурге летом 2024 года планируют снести двухэтажные дома за Макаровским мостом. Работы в квартале Энергостроителей — Папанина — Юмашева — Челюскинцев — набережная Рабочей Молодежи пройдут в ближайшие два-три месяца.

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