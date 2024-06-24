Доллар подешевел, евро вырос в понедельник

После торгов на бирже в понедельник цена на валюты поменялась в банках и обменниках. Купить ее, как правило, можно дороже, чем на биржевых торгах. Причина в том, что на курс оказывает влияние множество факторов, в том числе спрос, а он может меняться в течение дня.