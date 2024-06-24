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Доллар подешевел, евро вырос в понедельник

Американская валюта в начале торгов набралась сил, но потом сдала свои позиции по отношению к белорусскому рублю.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Российский рубль, китайский юань и доллар США подешевели в понедельник, евро подорожал, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.

Наибольшее падение среди иностранных валют продемонстрировал юань, который сдал позиции в начале очередной рабочей недели на 0,37%. За 10 «китайцев» на торгах просят 4,44 белорусских рубля.

Доллар упал на 0,26%, один «Вашингтон» обойдется покупателю в 3,22 белорусских рубля. А вот российская валюта сдала позиции на 0,05%, теперь приобрести 100 единиц можно за 3,64 белорусских рубля.

Евро подскочил в стоимости на 0,34%, за одну единицу установлена цена в 3,46 белорусских рубля.

После торгов на бирже в понедельник цена на валюты поменялась в банках и обменниках. Купить ее, как правило, можно дороже, чем на биржевых торгах. Причина в том, что на курс оказывает влияние множество факторов, в том числе спрос, а он может меняться в течение дня.

Приобрести 100 российских рублей в среднем можно по 3,66 белорусских рубля, продают данную валюту обменники по 3,58 белрубля. Доллар реализуют по 3,24 за единицу, приобретают — по 3,20.

Европейскую валюту можно купить в среднем за 3,50 белорусских рубля, покупают евро банки по 3,43 белорусских рубля.

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