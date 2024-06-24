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ЕС ввел санкции против ростовского НИИ «Градиент»

Ростовская область, 24 июня 2024. DON24.RU. Находящийся в Ростове научно-исследовательский институт «Градиент» попал под новый пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Сегодня Совет ЕС опубликовал список предприятий и организаций, которые включены в 14-й пакет санкций. В этом перечне ростовский НИИ значится под номером 459.

«Всероссийский научно-исследовательский институт “Градиент” — российская военно-промышленная компания. Производит радиотехническое оборудование. ОАО “Всероссийский научно-исследовательский институт “Градиент” является разработчиком многофункционального мобильного комплекса радиоэлектронного подавления РЭП “Красуха-4”, который используется Вооруженными силами Российской Федерации в войне против Украины”, — говорится в документе.

Ранее санкции вводились в отношении и других организаций Ростовской области.

ЕС