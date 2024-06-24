В Казахстане могут внедрить обязательное страхование жилья

По словам председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой, в текущем году ключевой проект на страховом рынке — это разработка модели страхования от катастрофических рисков. Как говорит глава АРРФР, ущерб от крупных природных катастроф не может быть покрыт исключительно за счет страховых организаций, по этой причине наилучшей моделью является создание механизма защиты по принципу государственно-частного партнерства.