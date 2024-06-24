Новые тарифы на вывоз мусора введут в Самарской области осенью 2024 года

В Самарской области изменят систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Подготовить соответствующие нормативно-правовые акты поручил врио губернатора Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве 24 июня 2024 года.
Сейчас в городах Самарской области плату за вывоз ТКО начисляют исходя из квадратных метров жилья, а в сельской местности — из количества живущих в доме людей. В скором времени систему поменяют — при расчете будут учитывать не «квадраты», а число проживающих в квартире/доме людей. Такое решение принял глава региона после многочисленных обращений жителей.
«Мы пересматриваем подходы к тарифообразованию в системе обращения с ТКО. Это решение принято. Сегодня оно будет протокольно утверждено. Тарифы — это важная часть, но надо понимать, что это только первый шаг, который касается людей с точки зрения платежек», — сказал Вячеслав Федорищев.
Глава региона поручил департаменту ценового и тарифного регулирования разработать НПА, который устанавливает оплату услуги по обращению с ТКО в городах из расчета на одного человека. Планируется, что новые тарифы для частных домов начнут действовать с 1 сентября, а для МКД — с конца октября 2024 года.
Еще одно поручение Вячеслав Федорищев дал региональному министерству социально-демографической и семейной политики. Оно касается многодетных семей. Им предоставят дополнительные меры поддержки — льготы при оплате услуги по новым тарифам.
«В течение недели сделайте расчеты, мне представьте, будем их немедленно утверждать», — подчеркнул врио губернатора.