Новые тарифы на вывоз мусора введут в Самарской области осенью 2024 года

«Мы пересматриваем подходы к тарифообразованию в системе обращения с ТКО. Это решение принято. Сегодня оно будет протокольно утверждено. Тарифы — это важная часть, но надо понимать, что это только первый шаг, который касается людей с точки зрения платежек», — сказал Вячеслав Федорищев.