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Стоимость проезда в нижегородском метро планируется увеличить с 1 июля

Администрация Нижнего Новгорода планирует с 1 июля увеличить стоимость проезда в метро на 5 ₽. При оплате картой билет будет стоить 35 ₽, наличными — 40 ₽

Все льготы сохранятся, отметили в ГУММиД.

Ранее власти сообщили о повышении цен на проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода. С 1 июля билет подорожает с 30 до 35 ₽ при оплате картой и с 35 до 40 ₽ при оплате наличными.

метро