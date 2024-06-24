Стоимость проезда в нижегородском метро планируется увеличить с 1 июля

Все льготы сохранятся, отметили в ГУММиД.
Ранее власти сообщили о повышении цен на проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода. С 1 июля билет подорожает с 30 до 35 ₽ при оплате картой и с 35 до 40 ₽ при оплате наличными.
Администрация Нижнего Новгорода планирует с 1 июля увеличить стоимость проезда в метро на 5 ₽. При оплате картой билет будет стоить 35 ₽, наличными — 40 ₽
Все льготы сохранятся, отметили в ГУММиД.
Ранее власти сообщили о повышении цен на проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода. С 1 июля билет подорожает с 30 до 35 ₽ при оплате картой и с 35 до 40 ₽ при оплате наличными.