Еще три нижегородских бизнесмена попали под европейские санкции

Три руководителя предприятий в Нижегородской области попали под санкции Евросоюза. Среди них — гендиректор завода «Гидромаш» в Нижнем Новгороде Александр Лузянин, глава ОАО «ФНПЦ» ННИИРТ Валерий Тюлин и гендиректор Правдинского радиозавода в Балахне Владимир Гурбич. Об этом пишет «Бизнес News».
Напомним, что в феврале 2024 года США включили в санкционный список НАО «Гидромаш им. В. И. Лузянина». Предприятие занимается разработкой шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов.
Что касается АО «Научно-производственное объединение “Правдинский радиозавод”, оно изготавливает, ремонтирует и модернизирует радиолокационную технику. Состоит в Концерн ВКО “Алмаз-Антей”.
ОАО «ФНПЦ» ННИИРТ специализируется на разработке и изготовлении радиолокационных станций. С 2007 года входит в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей».
Всего новые санкции затронули 116 физических и юрлиц.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что предприниматель из Нижнего Новгорода Олег Гусаровский обрадовался включению в санкционный список США.