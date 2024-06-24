Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси со вторника

Ранее, с мая 2024 года, розничные цены уже повышались пять раз в рамках плана, который озвучивал руководитель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Он напомнил, что с марта прошлого года цены снижались, а потом их долгое время не меняли. Теперь концерн вынужден повышать цифры на АЗС из-за роста затрат на производство нефтепродуктов.