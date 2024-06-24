Автомобильное топливо снова дорожает в Беларуси со вторника

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Максимальные розничные цены на моторное топливо вновь повышаются на одну копейку в Беларуси с 25 июня, сообщил Белорусский государственный концерн по нефти и химии («Белнефтехим»).
Таким образом, со вторника, 25 июня, цены на АЗС будут следующими:
- АИ-92-К5-Евро — 2,32 рубля.
- АИ-95-К5-Евро — 2,42 рубля.
- АИ-98-К5-Евро — 2,64 рубля.
- ДТ-К5 — 2,42 рубля.
Ранее, с мая 2024 года, розничные цены уже повышались пять раз в рамках плана, который озвучивал руководитель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Он напомнил, что с марта прошлого года цены снижались, а потом их долгое время не меняли. Теперь концерн вынужден повышать цифры на АЗС из-за роста затрат на производство нефтепродуктов.
Дело в том, что в первом квартале 2023 года нефть Urals котировалась ниже 50 долларов за баррель, а теперь — более 70 долларов. Кроме того, растут и топливные акцизы.
По этим причинам «Белнефтехим» решил поднять цены на 8 копеек в восемь этапов. На одну копейку бензин и дизель уже дорожали 21 и 28 мая, 4, 11 и 18 июня. После повышения 25 июня будут еще два подорожания.