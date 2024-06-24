Тарифы на ЖКУ изменятся в Нижегородской области с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги изменятся в Нижегородской области с 1 июля. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам Нижегородской области.
Согласно информации, изменение тарифов ЖКХ будет зависеть от различных факторов: конкретного муниципалитета, ресурсоснабжающей организации или вида коммунальной услуги. В среднем стоимость тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО увеличится на 7,5%, Рост тарифов на электроэнергию в домах, которые расположены в городских населенных пунктах и оснащены газовыми плитами, составит 8,7%.
Рост тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Нижегородской области не превысит прогноз Минэкономразвития РФ. С 1 июля розничная цена на природный газ увеличиться на 10,02%, однако во всех муниципалитетах Нижегородской области изменение платы граждан за коммунальные услуги не превысит 9,8%.