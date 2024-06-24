Тарифы на ЖКУ изменятся в Нижегородской области с 1 июля

Согласно информации, изменение тарифов ЖКХ будет зависеть от различных факторов: конкретного муниципалитета, ресурсоснабжающей организации или вида коммунальной услуги. В среднем стоимость тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО увеличится на 7,5%, Рост тарифов на электроэнергию в домах, которые расположены в городских населенных пунктах и оснащены газовыми плитами, составит 8,7%.