Белорусский аналог IKEA готовится к открытию в Ленобласти

Два года прошло с момента, как шведская компания IKEA решила уйти из России. В 2022 году они закрыли все свои магазины, начали сокращать сотрудников. Затем продали три мебельные фабрики в Тихвине, Вятке и Великом Новгороде, а в конце 2023-го продали и торговые центры «Мега». А между тем магазины IKEA пользовались большой популярностью у россиян. Поэтому то и дело в стране появляются его аналоги. Например, в сентябре прошлого года такую точку открыли в торговом центре «Пулково III». Там представлены товары белорусского производства. А сейчас стало известно, что еще один похожий магазин готовится к открытию в Ленобласти. В нем также будут продавать мебель и товары для дома из Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.