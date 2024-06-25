Владелец бренда «Фармакопейка» взял ТЦ в центре Омска

С минувшей пятницы, 21 июня 2024 года, компанией владеют две структуры предпринимателя Олега Милютина: ООО «Медэкспорт-Северная звезда» и ООО «Госпиталь-Сервис». Обе компании активны на рынке торговли лекарственными препаратами, первая выступает владельцем бренда аптечной сети «Фармакопейка».
В картотеке судебных дел ООО «ТРЦ “Казачий рынок” фигурирует в качестве ответчика по зданию на улице Пушкина, 59, что в центре Омска. По данному адресу находится ТЦ “Казачья слобода”. По всей видимости, Милютин взял данный объект в свое распоряжение. Условия сделки не известны.
Несмотря на смену владельца, на момент публикации генеральным директором компании всё еще указан Иван Лисин, занимающий руководящий пост с сентября 2013 года. Само же ООО учреждено в 1999 году.
Отметим, на протяжении ряда лет совладельцами ООО «ТРК» Казачий рынок’выступали Алексей Сорока (также владеет долями ООО «Сибирское бистро плюс», ООО «Сибирское бистро-2000» и нескольких небольших компаний с основным видом деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом») и Владимир Абрамов (ООО «Сот Моторс»; ООО «ТД “Фея” и другие — в общей сложности семь действующих компаний). Отметим, среди недавних “приобретений” Олега Милютина доли в московском ООО “Айсиди Технолоджи” (“деятельность в области компьютерных технологий”) в феврале 2021 года и ООО “Консумед” (“торговля розничная в неспециализированных магазинах”) в июле 2022 года.