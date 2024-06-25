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В мае продажи новых автомобилей в Прикамье выросли на 80%

По итогам мая рынок новых легковых автомобилей Пермского края вырос на 80,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

По данным аналитиков Verra, всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 2251 новых легковых авто. Отметим, что в апреле этого года пермский авторынок прирос на 68,7%.

По объемам регистрации в мае первое место занимает Lada, доля российского бренда на пермском рынке в апреле составила 43,3%. За ней следуют Chery (11,3%), Haval (8,7%), Changan (6,6%) и Geely (5,5%). Больше всего в Прикамье выросли объемы регистрации китайского премиального внедорожника Changan (+2366,7%), JAC (+1500%) и Tank (+500%). При этом заметно упали продажи Toyota (-65,8%) и Hyundai (-53,8%).

Кроме того, за май 2024 года на 4,2% снизилось количество зарегистрированных подержанных легковых автомобилей: на учет было поставлено 7 144 авто.