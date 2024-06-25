В мае продажи новых автомобилей в Прикамье выросли на 80%

По объемам регистрации в мае первое место занимает Lada, доля российского бренда на пермском рынке в апреле составила 43,3%. За ней следуют Chery (11,3%), Haval (8,7%), Changan (6,6%) и Geely (5,5%). Больше всего в Прикамье выросли объемы регистрации китайского премиального внедорожника Changan (+2366,7%), JAC (+1500%) и Tank (+500%). При этом заметно упали продажи Toyota (-65,8%) и Hyundai (-53,8%).