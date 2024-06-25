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Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и евро на 25 июня 2024

Национальный банк Беларуси назвал курс доллара, евро и российского рубля на 25 июня 2024, вторник.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 25 июня 2024, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2173 рубля, 1 евро — 3,4496 BYN, 100 российских рублей — 3,6439 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 24 июня 2024, понедельник, выглядели так: 1 доллар США равен 3,2257 рубля, 1 евро — 3,4496 BYN, 100 российских рублей — 3,6459 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс российского рубля снижены, а курс евро остался неизменен.

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