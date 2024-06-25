Хабаровчан избавят от плавающих ставок по кредитам

Президент России Владимир Владимирович Путин существенно облегчил жизнь пользователям кредитов в Хабаровском крае, как и в целом в стране. Он подписал изменения в законодательство, которые ограничивают банки и микрофинансовые организации применять так называемые плавающие ставки. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в условиях повышения ключевой ставки многие кредитные учреждения при заключении договоров о выдаче займов стали включать в договоры пункты о возможном увеличении процентов.
Так доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков по состоянию на начало февраля этого года побила исторический рекорд, достигнув 49,87%. Это почти половина!
Подписанный главой государства документ уже опубликован на официальном портале правовых актов. Поправки в законодательство разрешают финансовым структурам увеличивать проценты только в очень ограниченных случаях.
Применять плавающие ставки можно только при выдаче ипотеки на срок не больше 20 лет и размером от 200 до 1000 средних месячных зарплат в регионе. Процент банк может повысить не больше, чем на треть, но не выше 4 процентных пункта.
Также банки и микрофинансовые организации могут применять переменную ставку при выдаче потребительских кредитов размером больше 200 средних месячных зарплат. При этом заёмщик получит право увеличить срок выплаты, но не более чем на четверть.
Эти ограничения начнут действовать с сентября этого года.