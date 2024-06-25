Хабаровчан избавят от плавающих ставок по кредитам

Президент России Владимир Владимирович Путин существенно облегчил жизнь пользователям кредитов в Хабаровском крае, как и в целом в стране. Он подписал изменения в законодательство, которые ограничивают банки и микрофинансовые организации применять так называемые плавающие ставки. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в условиях повышения ключевой ставки многие кредитные учреждения при заключении договоров о выдаче займов стали включать в договоры пункты о возможном увеличении процентов.