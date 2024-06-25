Хабаровский край побил рекорды по строительству жилья за 32 года

На коллегии минвостокразвития РФ обсудили итоги работы и озвучили цели на 2024 год. Заседание состоялось в Москве, его открыл зампред правительства Юрий Трутнев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По его словам, Дальний Восток опережает российские темпы по некоторым показателям. Рост инвестиций, объема строительных работ превышают их вдвое. Выручка организаций и ввод жилья больше в три раза. В прошлом году начали работу 157 предприятий, создано 20 тысяч рабочих мест, заключено 49 инвестиционных контрактов на 1,2 триллиона рублей. Благодаря льготной ипотеке 38 тысяч семей обзавелись жильем.
Коэффициент рождаемости больше российского на 11%. Объем проектов с государственной поддержкой превысил 3,5 тысячи. Перевозки по СМП установили исторический рекорд: 36, 2 миллиона тонн. В прошлом году перевезли 22 тысячи тонн грузов.
Ввод жилья достиг рекордного с 1991 года уровня: 578 тысяч квадратных метров с темпом роста в полтора раза. Активному развитию способствует льготная ипотека. Благодаря ей новоселье отметили около девяти тысяч семей Хабаровского края. Свыше половины из них — по дальневосточной ипотеке.