Хабаровский край побил рекорды по строительству жилья за 32 года

По его словам, Дальний Восток опережает российские темпы по некоторым показателям. Рост инвестиций, объема строительных работ превышают их вдвое. Выручка организаций и ввод жилья больше в три раза. В прошлом году начали работу 157 предприятий, создано 20 тысяч рабочих мест, заключено 49 инвестиционных контрактов на 1,2 триллиона рублей. Благодаря льготной ипотеке 38 тысяч семей обзавелись жильем.