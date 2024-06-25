Потолок в квартире хабаровчан обрушился из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества

Прокуратура Центрального района г. Хабаровска провела проверку соблюдения жилищных прав граждан. Поводом проведения проверки послужила публикация, размещенная в средствах массовой информации, об обрушении конструкций потолочного перекрытия в жилом помещении.
Установлено, что вследствие ненадлежащего содержания общедомового имущества произошло обрушение потолка в квартире многоквартирного дома по ул. Ленинградской в г. Хабаровске.
Прокурор района внес руководителю МУП г. Хабаровска «УО МКД» представление.
Контролирующим органом организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, проведены работы по восстановлению разрушенных конструкций.
Кроме того, прокуратура района контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.