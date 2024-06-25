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Потолок в квартире хабаровчан обрушился из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества

Нарушения жилищного законодательства устранены были по требованию прокуратуры.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Центрального района г. Хабаровска провела проверку соблюдения жилищных прав граждан. Поводом проведения проверки послужила публикация, размещенная в средствах массовой информации, об обрушении конструкций потолочного перекрытия в жилом помещении.

Установлено, что вследствие ненадлежащего содержания общедомового имущества произошло обрушение потолка в квартире многоквартирного дома по ул. Ленинградской в г. Хабаровске.

Прокурор района внес руководителю МУП г. Хабаровска «УО МКД» представление.

Контролирующим органом организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, проведены работы по восстановлению разрушенных конструкций.

Кроме того, прокуратура района контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Прокуратура