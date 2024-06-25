Краевое предприятие разработало уникальную модель самоходных машин

Машины способны выполнять различные технологические операции. Стоит отметить, что эта уникальная техника не имеет аналогов на российском рынке и способна полностью заменить импортные аналоги.
По словам директора департамента промышленной механизации и новых проектов ООО «ИСО» Василия Мержиевского, стоимость такой машины на 39% ниже аналогичных зарубежных. Экономия на техническое обслуживание доходит до 50%. Сегодня более 400 единиц машин завода уже используются краевыми предприятиями.
Министр промышленности и торговли края Максим Ермаков побывал на производстве и протестировал одну из таких машин.
«В условиях ограничений на импорт высокотехнологичных товаров важно выводить на рынок отечественных производителей. Дизельная и электрическая самоходная спецтехника, выпускаемая предприятием на красноярской земле, хороший пример импортозамещающей продукции. Производитель способен удовлетворить потребности других предприятий в такой технике. Мы со своей стороны готовы помочь наладить взаимодействие между ними, тем более что развитие кооперации в регионе в числе наших приоритетов», — отметил глава краевого Минпромторга.
Сегодня в крае немало предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию в сфере машиностроения — фронтальные погрузчики (завод «Борус»), металлургические и лесотехнические машины (мульчеры) (предприятие «Хенкон Сибирь»), высокотехнологичные грузовые аэролодки (завод «Севербоат»), шахтные машины (предприятие «ОКБ Микрон»), станки для термической резки металла (компания «Гиперплазма»).