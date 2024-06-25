Краевое предприятие разработало уникальную модель самоходных машин

«В условиях ограничений на импорт высокотехнологичных товаров важно выводить на рынок отечественных производителей. Дизельная и электрическая самоходная спецтехника, выпускаемая предприятием на красноярской земле, хороший пример импортозамещающей продукции. Производитель способен удовлетворить потребности других предприятий в такой технике. Мы со своей стороны готовы помочь наладить взаимодействие между ними, тем более что развитие кооперации в регионе в числе наших приоритетов», — отметил глава краевого Минпромторга.