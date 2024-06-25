Общественный транспорт обновляют в Хабаровске

В Хабаровске продолжается обновление общественного транспорта. Машины окрашивают в оранжевый цвет и оборудуют всем необходимым, чтобы поездка была максимально комфортной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ближайшее время два перевозчика из краевой столицы дополнительно закупят 40 машин. Они получили уже 20 автомобилей, часть уже вышла на маршруты. Еще 20 автобусов уже приобрел другой предприниматель. Все они начнут курсировать до конца года.
«Автобусы фирмы Zhongtong. Все они низкопольные — удобные для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они оборудованы специальной аппаратурой, которая объявляет о прибытии автобуса — это удобно для незрячих пассажиров. В них есть кондиционеры, USB-порты для зарядки телефонов, электронное информационное табло», — рассказал начальник отдела управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Анатолий Игнатенко.