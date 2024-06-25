Общественный транспорт обновляют в Хабаровске

В ближайшее время два перевозчика из краевой столицы дополнительно закупят 40 машин. Они получили уже 20 автомобилей, часть уже вышла на маршруты. Еще 20 автобусов уже приобрел другой предприниматель. Все они начнут курсировать до конца года.