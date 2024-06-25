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Тарифы на ЖКХ вырастут с 1 июля. Насколько?

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

В ноябре 2023 года правительство утвердило средние индексы изменения размера платы на 2024−2028 годы по регионам и установило предельно допустимые отклонения от этих величин.

Утвержденные пределы, до которых регионы могут повысить коммунальные тарифы, будут действовать три года. Согласно решению правительства, для каждого региона индекс свой. Для Санкт-Петербурга — 9,8%. Для Ленинградской области — 10,2%.

Больше всего подорожает газ — на 23% по стране в среднем. Горячая вода и водоотведение — на 11−14%. Электроэнергия при одноставочном тарифе вырастет в цене на 8,7%.