Стало известно, как обновят омский мост у Телецентра во время капремонта

До конца 2024 года в Омске приступят к работам по обновлению моста имени 60 лет ВЛКСМ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.
«Объект соединяет не только правый и левый берег Иртыша, но и три района — Советский, Первомайский и Кировский. Таким образом, этот мост очень важен для жителей Омска», — рассказал главный эксперт проекта Алексей Деменов.
Так, на мосту планируется провести следующие работы:
замена опорных частей, тротуарных консолей, бордюров, перильных и барьерных ограждений; полное обновление мостового полотна и четырёх деформационных швов; ремонт пролётных строений и металлических конструкций; восстановление и покраска опор.
Напомним, мост у Телецентра открыли ещё в 1978 году. Его построили по индивидуальному проекту, разработанному в Ленинграде. К уникальным деталям объекта относятся ажурный металлический настил, облегчающий вес сооружения, и широкий судоходный пролёт длиной 164 метра.
Застройщиком выступает департамент строительства Администрации Омска. Проектировщик — ООО «Мост».
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