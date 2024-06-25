На юг: дополнительные поезда запустили в Казахстане

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Из столицы запустили дополнительные поезда в южном направлении, сообщили в министерстве транспорта.
Поезда курсируют по маршрутам:
- № 204/203 Астана — Шымкент.
- № 202/201 Астана — Алматы.
- ежедневно до конца лета.
«Эти меры позволили удовлетворить повышенный спрос на поездки в летний период», — убеждены в ведомстве.
Министерство транспорта Казахстана просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно, подчеркивается в сообщении.
«При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой “Лист ожидания” на сайте по продажам билетов или в кассах АО “Пассажирские перевозки”, — говорится в сообщении.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433, а также на официальном аккаунте АО «Пассажирские перевозки».