В Екатеринбурге еще две территории застроят по схеме КРТ

— Мы активно внедряем механизм комплексного развития территорий. В 2023 году по результатам аукциона заключены договоры о КРТ в отношении территорий жилой застройки в районе улиц Летчиков, Вилонова и Кварцевой. В соответствии с требованиями градкодекса РФ в 2023 году также приняты решения о комплексном развитии территории комплексной жилой застройки в квартале улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков и жилой застройки в районе улицы Студенческой, — рассказал на 18-м заседании Гордумы градоначальник Алексей Орлов.