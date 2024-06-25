УК незаконно повысила тариф на содержание в доме на улице Писарева

Дом на Писарева, 82 был возведен в конце 90-х — начале 2000-х годов. Последнее время 10-этажку обслуживает управляющая организация «МКС-Новосибирск». Прошлой осенью коммунальщики предложили повысить тариф на свои услуги.
— Проводили мы собрание с декабря 2023 года, оно шло порядка двух месяцев. Параллельно предыдущим председателем совета дома было инициировано другое собрание, которое и утвердило повышенный тариф, с которым мы не согласны, — рассказал «Прецеденту» председатель совета дома Писарева, 82 Максим Миронов.
— За повышенный тариф я не голосовала. Бывший председатель совета дома имеет какую-то волшебную доверенность, которую никто не видел, и она пишет номера квартир, которые якобы дали ей согласие за них голосовать. Я написала в МВД по поводу подделки подписей моей и дочери, потому что я во время голосования вообще три месяца в реанимации лежала, а дочь очно училась в другом городе, — утверждает житель дома Алена Березовская.
— С тарифом я не согласна! Лично моя квартира голосовала против этого тарифа, но в протоколе это не отражено, даже нет в списке моей квартиры, что мы голосовали против, вот это очень сильно возмущает, т.е. просто взяли и выкинули, но по факту мы участвовали, даже сохранился бюллетень в телефоне, — заявляет житель дома Яна Пономарева.
У собственников есть догадки, почему голосование проходило именно таким образом. Дело в том, что инициатором общего собрания выступила местная жительница, которая на тот момент являлась председателем совета дома и по совместительству работала уборщицей в УК.
— Бывший председатель совета дома состоит в штате у «МКС-Новосибирск» соответственно это лицо, которое заинтересованно, — считает Алена Березовская.
— Этот тариф интересен УК, так как он выше, и поэтому они октябрьский протокол приняли в работу. А тот тариф, за который мы проголосовали в январе, они не приняли. Мы начали писать в ГЖИ, — уточняет Максим Миронов.
В государственной жилищной инспекции Новосибирской области провели проверку и установили, что коммунальщики завышали тариф необоснованно.
— В инспекции сообщено о принятии решения о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении должностного лица АО «МКС-Новосибирск» — генерального директора ЗАО «МКС-Новосибирск», — сообщила на запрос редакции начальник отдела нормативно-правового обеспечения и судебной работы ГЖИ НСО Наталья Гайнц.
При этом в самой управляющей компании заявили, что январский протокол собственников, не приняли к исполнению, потому что он якобы противоречит жилищному кодексу (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, определяет размер платы за содержание жилья). А значит в действия УК никаких правонарушений нет. Но эту позицию руководству компании еще предстоит отстаивать в мировом суде. А пока этого не случилось, жители дома на ул. Писарева настаивают на своем — повышать тариф оснований нет.
— Даже еще понижать надо, потому что, то, что они закладывают в эту сумму, они не отрабатывают абсолютно, начиная с уборки и заканчивая текущими ремонтами. Получается мы своими же деньгами не можем воспользоваться, все через какие-то жалобы, какие-то требования. При этом мы собственники и это нам решать, что нам делать с нашим домом, — уверена Яна Пономарева.
Екатерина ЛОБАНОВА.