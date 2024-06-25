УК незаконно повысила тариф на содержание в доме на улице Писарева

— Даже еще понижать надо, потому что, то, что они закладывают в эту сумму, они не отрабатывают абсолютно, начиная с уборки и заканчивая текущими ремонтами. Получается мы своими же деньгами не можем воспользоваться, все через какие-то жалобы, какие-то требования. При этом мы собственники и это нам решать, что нам делать с нашим домом, — уверена Яна Пономарева.