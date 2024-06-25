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УК незаконно повысила тариф на содержание в доме на улице Писарева

Собственники жилья в доме на ул Писарева, 82 неожиданно для себя узнали, что согласовали увеличение тарифа на обслуживание от управляющей компании «МКС-Новосибирск». Жители провели новое голосование и утвердили другую сумму, но продолжили получать платежки с повышенным тарифом.

Источник: Прецедент

Дом на Писарева, 82 был возведен в конце 90-х — начале 2000-х годов. Последнее время 10-этажку обслуживает управляющая организация «МКС-Новосибирск». Прошлой осенью коммунальщики предложили повысить тариф на свои услуги.

— Проводили мы собрание с декабря 2023 года, оно шло порядка двух месяцев. Параллельно предыдущим председателем совета дома было инициировано другое собрание, которое и утвердило повышенный тариф, с которым мы не согласны, — рассказал «Прецеденту» председатель совета дома Писарева, 82 Максим Миронов.

Протокол общего собрания, наделавший шума, был подписан 25 октября 2023 года. Согласно документу большинство голосующих поддержали увеличение тарифа по содержанию дома до 26 ₽ 57 коп за 1 кв.м. Вот только выяснилось, что далеко не все жильцы поддержали эту инициативу.

— За повышенный тариф я не голосовала. Бывший председатель совета дома имеет какую-то волшебную доверенность, которую никто не видел, и она пишет номера квартир, которые якобы дали ей согласие за них голосовать. Я написала в МВД по поводу подделки подписей моей и дочери, потому что я во время голосования вообще три месяца в реанимации лежала, а дочь очно училась в другом городе, — утверждает житель дома Алена Березовская.

— С тарифом я не согласна! Лично моя квартира голосовала против этого тарифа, но в протоколе это не отражено, даже нет в списке моей квартиры, что мы голосовали против, вот это очень сильно возмущает, т.е. просто взяли и выкинули, но по факту мы участвовали, даже сохранился бюллетень в телефоне, — заявляет житель дома Яна Пономарева.

У собственников есть догадки, почему голосование проходило именно таким образом. Дело в том, что инициатором общего собрания выступила местная жительница, которая на тот момент являлась председателем совета дома и по совместительству работала уборщицей в УК.

— Бывший председатель совета дома состоит в штате у «МКС-Новосибирск» соответственно это лицо, которое заинтересованно, — считает Алена Березовская.

Возмущенные собственники провели повторное собрание, и 16 января 2024 года большинством голосов решили сохранить тариф на содержание жилья на уровне 2023 года. Тем не менее, жители продолжали получать платежки с повышенными расценками.

— Этот тариф интересен УК, так как он выше, и поэтому они октябрьский протокол приняли в работу. А тот тариф, за который мы проголосовали в январе, они не приняли. Мы начали писать в ГЖИ, — уточняет Максим Миронов.

В государственной жилищной инспекции Новосибирской области провели проверку и установили, что коммунальщики завышали тариф необоснованно.

— В инспекции сообщено о принятии решения о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении должностного лица АО «МКС-Новосибирск» — генерального директора ЗАО «МКС-Новосибирск», — сообщила на запрос редакции начальник отдела нормативно-правового обеспечения и судебной работы ГЖИ НСО Наталья Гайнц.

При этом в самой управляющей компании заявили, что январский протокол собственников, не приняли к исполнению, потому что он якобы противоречит жилищному кодексу (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, определяет размер платы за содержание жилья). А значит в действия УК никаких правонарушений нет. Но эту позицию руководству компании еще предстоит отстаивать в мировом суде. А пока этого не случилось, жители дома на ул. Писарева настаивают на своем — повышать тариф оснований нет.

— Даже еще понижать надо, потому что, то, что они закладывают в эту сумму, они не отрабатывают абсолютно, начиная с уборки и заканчивая текущими ремонтами. Получается мы своими же деньгами не можем воспользоваться, все через какие-то жалобы, какие-то требования. При этом мы собственники и это нам решать, что нам делать с нашим домом, — уверена Яна Пономарева.

Екатерина ЛОБАНОВА.

ЖКХ