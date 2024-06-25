Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане тарифы на отопление поэтапно могут повысить на 60−70%

Это связано необходимостью привлечь инвестиции в модернизацию инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане тарифы на теплоснабжение могут повысить на 60−70%. Об этом во время прямого эфира сообщил замглавы комитета по тарифам республики Сергей Павлов.

По словам Павлова, резкое повышение стоимости услуги связано необходимостью привлечь инвестиции в модернизацию инфраструктуры. В связи с этим обсуждается вопрос внедрения нового метода ценообразования, который приведет к повышению тарифа.

Как отметил спикер, процесс внедрения нового метода будет происходить в несколько этапов. Также важно, чтобы теплоснабжающие организации смогли прийти к консенсусу внутри рынка.

Напомним, в Татарстане утвердили тарифы на газ на 2024 год. До 1 июля его цена для населения будет составлять 6,78 рубля за кубометр.