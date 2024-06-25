В Нацбанке показали новые купюры (фото)

Образцы новых купюр показали в Национальном банке Казахстана. В качестве образцов представлены банкноты номиналом 5 и 10 тысяч тенге. Сообщается, что официально они выйдут в обращение в конце июня. На руки новые купюры казахстанцы начнут получать чуть позже — ближе к осени. Как сообщается на официальном сайте Нацбанка страны, банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового дизайна образца 2024 года выпустят в обращение 28 июня 2024 года. Отмечается, что это вторая банкнота из новой серии «Сакский стиль».
Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана. Новые купюры, после выпуска в конце июня, в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты номиналом 10 000 тенге образца 2012 года.
Напомним, ранее заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов в кулуарах сената рассказал, что будет со старыми банкнотами при выходе новой 10-тысячной купюры. В феврале стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты серии «Сакский стиль».
В декабре прошлого года в обращение были выпущены обновленные банкноты серии «Сакский стиль» номиналом в 5000 тенге, на лето запланирован выпуск банкноты 10 000 тенге. Подчеркивалось, что после выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.