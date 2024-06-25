В Нацбанке показали новые купюры (фото)

Образцы новых купюр показали в Национальном банке Казахстана. В качестве образцов представлены банкноты номиналом 5 и 10 тысяч тенге. Сообщается, что официально они выйдут в обращение в конце июня. На руки новые купюры казахстанцы начнут получать чуть позже — ближе к осени. Как сообщается на официальном сайте Нацбанка страны, банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового дизайна образца 2024 года выпустят в обращение 28 июня 2024 года. Отмечается, что это вторая банкнота из новой серии «Сакский стиль».