В Иркутской области продолжаются работы на крупных дорожных объектах

«Дорожный фонд на 2024 год с учетом федеральной поддержки составляет более 26 млрд рублей. В рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” запланировано привести в нормативное состояние 245,5 км. В этом году работы ведутся на 19 капиталоемких объектах, на 12 из них ремонт завершится в этом году», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Дорога Тайшет — Чуна — Братск входит в опорную сеть Российской Федерации, поэтому ремонт этой дороги находится на особом контроле. Капремонт идет на участке 215−220 км в Братском районе. Специалисты на 90% выполнили снятие почвенно-растительного слоя, сделали устройство объездной дороги и временного мостового перехода на 95%, также завезены и собраны водопропускные трубы. На этой же дороге на участке 82−89 км в Чунском районе ведутся работы по реконструкции. Уже забиты сваи для мостовых переходов, продолжается устройство металлических гофрированных труб и земляного полотна. Работы планируют завершить в следующем году, сообщает пресс-служба Правительства региона.
В четвертом квартале 2024 закончится капремонт автомобильной дороги Кутулик — Шульгина — Головинское на участке с 0,008 км по 14,035 км в Аларском районе. Здесь ведут работы по устройству и планировке земляного полотна под тротуар с добавлением материала. В результате капитального ремонта будет сделано новое асфальтобетонное покрытие, смонтированы водопропускные трубы, модернизировано освещение. В Боханском районе в этом году завершится реконструкция автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда на четырех участках общей протяженностью 30,3 км. Также в этом районе области ремонтируют железобетонный мост через реку Тараса. Специалисты дорожной службы завершили устройство земляного полотна и коммуникаций, разобрали объездные дороги. Идет заготовка инертных материалов для приготовления асфальтобетонных смесей.
В Черемховском районе капремонт идет сразу на двух автодорогах. Капитальный ремонт автомобильной дороги Верхний Булай — Лохово — Нены на участке км 8,6−18,6 км выполнили планировку откосов, сделали электроосвещение, приступили к устройству нижнего слоя дорожной одежды, тротуаров и к укреплению обочин. На автодороге Черемхово — Голуметь — Онот на участке с 33 км по 44 км ведутся работы по укладке асфальтобетонной смеси. В Усть-Куте с осени прошлого года капитально ремонтируют мост через реку Лена. Специалисты приступили к замене пролетного строения, будут сделаны подходы к мосту, наружное освещение, асфальтобетонное покрытие.
В Иркутске продолжается капремонт путепровода на станции Батарейной и завершается ремонт окружной дороги в микрорайоне Ново-Ленино от путепровода до 18-го Советского переулка. На путепроводе уже завершили демонтаж старых конструкций, бригада приступила к сооружению ригеля и бетонированию. Полностью реализовать проект планируется к маю следующего года. На окружной дороге приступили к укладке нижнего слоя асфальта, частично заасфальтировали тротуары и сделали обустройство оснований, ливневой канализации. Далее специалисты приступят к устройству пандусов и велодорожки, замене ограждения, оборудованию автобусных остановок и установке дорожных знаков, светофоров, уложат тактильную плитку, нанесут разметку термопластиком, восстановят освещение. Подрядчику необходимо справиться с заданием до 15 октября 2024 года.
Продолжается капремонт автомобильной дороги местного значения на улице Щорса в Черемхово. Подрядчики демонтировали бортовой камень и дорожное полотно, установили дорожные знаки. Срок окончания ремонтных работ по контракту — 30 октября 2024 года.
В Шелехове в октябре этого года завершится реконструкция улицы Орловских комсомольцев. В этом году идет формирование дорожной одежды, обустройство остановочных пунктов, пешеходных дорожек и освещения. В Усолье-Сибирском также в октябре завершат капремонт на улице Суворова и реконструкцию проспекта Ленинский. Продолжается капремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет в Ангарском городском округе. Завершены демонтажные работы и заключен договор на поставку металлической конструкции, которая соединит две части Мегета. Работы завершатся в 2025 году.