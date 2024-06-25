В Иркутской области продолжаются работы на крупных дорожных объектах

В Шелехове в октябре этого года завершится реконструкция улицы Орловских комсомольцев. В этом году идет формирование дорожной одежды, обустройство остановочных пунктов, пешеходных дорожек и освещения. В Усолье-Сибирском также в октябре завершат капремонт на улице Суворова и реконструкцию проспекта Ленинский. Продолжается капремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет в Ангарском городском округе. Завершены демонтажные работы и заключен договор на поставку металлической конструкции, которая соединит две части Мегета. Работы завершатся в 2025 году.