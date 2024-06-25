Тарифы на питьевую воду и канализацию вырастут в Сочи с 1 июля. Цены увеличатся в рамках ежегодной общероссийской индексации тарифов на коммунальные услуги.
«Стоимость питьевой воды увеличится на 6,3%. Она составит 40,48 рублей за кубический метр. Услуга водоотведения вырастет на 1,6% и будет составлять 31,07 рублей за кубический мет», — сообщили в пресс-службе сочинского Водоканала.
Напомним, что счета по коммунальным услугам нужно оплачивать до 10 числа каждого месяца. Показания приборов учета нужно передавать не позднее 24 числа.