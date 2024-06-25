Почти 500 тонн сельди отправили из Хабаровского края в Японию

В Японию из Хабаровского края отправили 497 тонн тихоокеанской сельди. Партию 20 июня в морском пункте пропуска «Ванино» проверили сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мороженую рыбу произвели в местном крупнейшем предприятии Хабаровского края. За рубеж ее отправили на транспортном судне.
«Продукция водных биологических ресурсов прошла необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям страны-импортера по показателям безопасности. Лабораторные исследования и ветеринарно-санитарная экспертиза проведены Хабаровским филиалом ФГБУ “Приморская межобластная ветеринарная лаборатория”, — рассказали в Управлении Россельхознадзора.
Во время ветеринарного контроля нарушений не нашлось. На продукцию оформили сертификат.
Всего с начала года в Хабаровском крае на экспорт оформлено более 1,2 тысячи тонн рыбной продукции.