Никаких личных дел на рабочем авто: в Минске обсудили новшества в сфере такси

Чуть больше месяца остается до того, как в Беларуси должен появиться государственный информационный ресурс «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении». Его создание предусмотрено указом «Об автомобильных перевозках пассажиров».
Следует отметить, что владельцем информационного ресурса определена Транспортная инспекция. Все вопросы, которые связаны с выполнением административных процедур, будут решаться непосредственно через нее.
Создание нового ресурса обсуждают все заинтересованные — перевозчики, диспетчерские службы и водители. Чтобы детально разъяснить все моменты, представители Минтранса и Транспортной инспекции организовали встречу с представителями сервисов такси. На мероприятии побывала корреспондент Sputnik Екатерина Воробьева.
Только трудовые отношения
Как отметил начальник управления автомобильного и городского транспорта Минтранса Андрей Гладкий, чтобы попасть в реестр, нужно будет выполнить требования по оформлению и оснащению транспортных средств. Кроме того, будут предъявлены требования в отношении водителей: по удостоверению, стажу, документам по обучению в качестве водителя такси, а также документам по курсам повышения квалификации водителей и другое.
«Все требования будут прописаны в постановлении Совета министров, которое находится на юридической экспертизе».
Один из основных вопросов, который волнует перевозчиков, — смогут ли они нанимать на работу водителей на своих машинах. По словам представителя Минтранса, предусмотрено, что водитель должен состоять в трудовых отношениях с перевозчиком, то есть договор подряда в данной ситуации исключается. В соответствии с Гражданским кодексом, если перевозчик нанимает на работу водителя в рамках трудового договора, то это транспортное средство может быть использовано на законном основании.
Никаких личных дел на рабочих авто
Также присутствующие поинтересовались, смогут ли водители такси ездить на рабочих машинах по личным делам. Новые правила исключают такую возможность — такси может передвигаться только по нуждам перевозчика и только в рабочее время. То есть на нем в выходной день, например, нельзя поехать на дачу. Если сотрудники Транспортной инспекции выявят такие факты, это будет считаться нарушением.
Представитель Минтранса в том числе обратил внимание, что машина такси должна быть окрашена или оклеена.
«Оформление авто и сейчас обязательно, это все предусматривается правилами автомобильных перевозок пассажиров. Имеется соответствующее приложение, где четко прописано, какого цвета должна быть оклейка».
Кроме того, перевозчики спросили, допускается ли водителям такси ставить машину на стоянку на дворовой территории. Как пояснил первый заместитель начальника Транспортной инспекции Юрий Костюк, в правилах перевозки пассажиров существует норма, которая обязывает обеспечивать хранение транспортных средств на охраняемых стоянках. В данном случае дворовая территория такой не является.
Медкомиссия
Медицинская справка у водителей станет одним из обязательных документов для включения в реестр. В связи с этим перевозчиков волнует вопрос, кто должен следить за этим.
«В помощь перевозчикам реестр будет, скажем так, давать возможность вашего информирования. То есть, условно, когда будет истекать срок действия медицинской справки, вы будете видеть это в своем личном кабинете, соответственно, вам необходимо будет направить этого водителя на медицинское переосвидетельствование», — рассказал Гладкий.
Фото и видеофиксация
Новый указ об автомобильных перевозках пассажиров предполагает обязательную установку в такси средств видеонаблюдения. По словам представителя Минтранса, к ним нет каких-то конкретных требований в отношении модели и сертификации.
«Единственное требование — видео и аудиофиксация должны находиться в салоне, информация должна быть как из салона, так и в сторону движения. Дополнительное требование — наличие соответствующего разрешения 1280 на 720. Других требований мы не устанавливаем», — заверил Гладкий.
Также он отметил, что отснятый материал должен храниться не менее 15 суток. По его словам, для этих целей подойдет любой сервер или облачное хранилище.
Детское кресло в такси: за и против
Другие выступили категорически против, аргументируя, что его установка потребует дополнительных финансовых затрат. Кроме того, как отметили водители, бывают случаи, когда вместе с родителями едут двое-трое детей, а значит, столько нужно и детских кресел.
В свою очередь представители Минтранса сообщили, что готовы по этому вопросу рассмотреть все конструктивные предложения.
Будет ли национальный перевозчик?
Некоторые белорусские таксисты недовольны положением на рынке, которое занял крупный оператор перевозок. Ранее председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич предложила создать национального оператора.
Этот вопрос прозвучал и на нынешней встрече.
«Кто такой национальный оператор, для меня не совсем понятно. По крайней мере, на площадке Министерства транспорта такая работа не проводится. Всем разработчикам мы говорим: вы имеете возможность самостоятельно разработать оператора и подключить всех к одному лишь диспетчеру. Но я считаю, что это нецелесообразно, должна быть конкуренция», — высказал мнение Гладкий.
Иностранцы в такси
Перевозчики также затронули наболевшую тему о работе иностранцев в такси, которые даже не знают русского языка.
«У нас в городе начало появляться все больше иностранных граждан. Если раньше это были студенты, и как говорили преподаватели медуниверситета, они спали на лекциях, то сейчас вполне взрослые люди приезжают работать в такси. Да, есть информация, что их трудоустраивают как положено. Якобы они проходят медкомиссию, но приезжают машины, и они вообще ничем не оборудованы. И задаешься вопросом, как эти организации вообще работают?».
Мужчина отметил, что, наверняка, создание реестра упорядочит всю эту деятельность, но попросил уже сейчас обратить внимание на данную проблему.