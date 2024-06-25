Никаких личных дел на рабочем авто: в Минске обсудили новшества в сфере такси

Один из основных вопросов, который волнует перевозчиков, — смогут ли они нанимать на работу водителей на своих машинах. По словам представителя Минтранса, предусмотрено, что водитель должен состоять в трудовых отношениях с перевозчиком, то есть договор подряда в данной ситуации исключается. В соответствии с Гражданским кодексом, если перевозчик нанимает на работу водителя в рамках трудового договора, то это транспортное средство может быть использовано на законном основании.