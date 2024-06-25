«Газпром» открыл представительство в Узбекистане

Сегодня у компании уже есть представительства в Туркменистане и Казахстане. О планах по открытию представительства в Узбекистане сообщалось на ташкентской выставке «Иннопром» в апреле. Предполагается, что это обусловлено увеличением импорта газа из России в республику.