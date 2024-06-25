«Газпром» открыл представительство в Узбекистане

Сегодня у компании уже есть представительства в Туркменистане и Казахстане. О планах по открытию представительства в Узбекистане сообщалось на ташкентской выставке «Иннопром» в апреле. Предполагается, что это обусловлено увеличением импорта газа из России в республику.
Россия и Узбекистан по итогам переговоров президента Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в Ташкенте приняли дорожную карту по расширению сотрудничества между «Газпромнефтью» и Министерством энергетики республики.
Более того, в рамках ПМЭФ 7 июня Россия и Казахстан подписали план мероприятий подготовки объектов магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр 4» для увеличения транспортировки газа в Узбекистан.
По данным РИА Новости, Узбекистан планирует увеличить импорт газа из России в течение семи лет до 32 миллионов кубометров ежедневно. В настоящий момент двухлетний контракт «Газпрома» с Узбекистаном предусматривает поставку до 9 миллионов кубометров газа в сутки. Таким образом, импорт до 2030 года может вырасти в 3,5 раза.
Напомним, что поставлять газ в Узбекистан через территорию Казахстана «Газпром» начал в конце прошлого года, чтобы покрыть часть дефицита «голубого топлива» в республике в осенне-зимний период.