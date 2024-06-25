Какие еще изменения ждут аэропорт Алматы

В итоге пропускная способность терминала внутренних рейсов увеличится до 5 млн человек в год по сравнению с 850 тыс. человек до открытия нового терминала. Полную реконструкцию внутреннего терминала планируется завершить к октябрю 2025 года, а изменения по расширению площадей в терминале Т1 уже будут ощутимы этим летом.