Какие еще изменения ждут аэропорт Алматы

По словам Косе, в планах по развитию аэропорта южной столицы:
- реконструкция старого терминала (Т1) модернизация и расширение парковочной зоны
- расширение перрона строительство современного противообледенительного комплекса
- реновация основной взлетно-посадочной полосы и другие.
Работа по реновации текущего терминала уже идет.
«На первом этаже будет переделана зона обработки и выдачи багажа с установкой четырех лент и расширением общей территории до 3,8 тыс. кв.м. Зона ожидания займет 1,7 тыс. кв.м. На том же уровне будет размещен vip-зал для внутренних рейсов общей площадью 1,2 тыс. кв.м.» — сообщил глава аэропорта.
На втором этаже (зона вылета) будут установлены 27 стоек регистрации в check-in зоне, в том числе две стойки baggage drop-off. Зона ожидания будет расширена до 3,4 тыс. кв.м., коммерческая площадь составит 740 кв.м.
В итоге пропускная способность терминала внутренних рейсов увеличится до 5 млн человек в год по сравнению с 850 тыс. человек до открытия нового терминала. Полную реконструкцию внутреннего терминала планируется завершить к октябрю 2025 года, а изменения по расширению площадей в терминале Т1 уже будут ощутимы этим летом.
«После реконструкции действующего терминала общая площадь двух терминалов аэропорта составит 81,5 тыс. кв.м. Это позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в среднесрочной перспективе (по итогам 2024 года планируется обслужить более 11 млн пассажиров)», — отмечают в аэропорту.
Параллельно проведена работа по расширению парковочной зоны. Открыта отдельная парковка на 226 мест на территории «ВИП Южный», расширена территория общей парковки. Проработаны маршруты передвижения транспорта, расширена и удлинена эстакада для вылетающих пассажиров. В целом парковочная зона была увеличена на 46%. Все работы планируется закончить уже к 15 августа 2024 года.