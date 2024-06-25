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Транспортировку туристов на Маньпупунер будет выполнять новый перевозчик

Перевозкой туристов на гору Маньпупунер в ближайшее время займется ООО «Авиакомпания “Геликс Аэро”».

Источник: AP 2023

Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Сейчас вылеты из Ныроба на плато выполняет на вертолете Ми-8Т авиакомпания «Геликс», которая является единственным учредителем «Геликс Аэро». Последняя была создана в 2022 году как вертолетное подразделение материнской компании. Флот компании составляют вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1.

Гендиректор «Геликса» Вадим Балдин информацию о смене перевозчика подтвердил. «Это стало возможным после того, как 19 июня “Геликс Аэро” получила сертификат эксплуатанта, то есть авиакомпания может заниматься коммерческими перевозками пассажиров и грузов», — пояснил господин Балдин.

туризм и отдых