Транспортировку туристов на Маньпупунер будет выполнять новый перевозчик

Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Сейчас вылеты из Ныроба на плато выполняет на вертолете Ми-8Т авиакомпания «Геликс», которая является единственным учредителем «Геликс Аэро». Последняя была создана в 2022 году как вертолетное подразделение материнской компании. Флот компании составляют вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1.
Гендиректор «Геликса» Вадим Балдин информацию о смене перевозчика подтвердил. «Это стало возможным после того, как 19 июня “Геликс Аэро” получила сертификат эксплуатанта, то есть авиакомпания может заниматься коммерческими перевозками пассажиров и грузов», — пояснил господин Балдин.