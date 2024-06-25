Транспортировку туристов на Маньпупунер будет выполнять новый перевозчик

Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Сейчас вылеты из Ныроба на плато выполняет на вертолете Ми-8Т авиакомпания «Геликс», которая является единственным учредителем «Геликс Аэро». Последняя была создана в 2022 году как вертолетное подразделение материнской компании. Флот компании составляют вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1.