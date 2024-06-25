Стало известно, сколько зерна убрано на полях Краснодара

В Краснодаре активно собирают зерно. Уже убрано 20% колосовых и зернобобовых культур с урожайностью 65% с гектара. Засеяли 26,6 тысячи гектаров земли, половина из которых занята зерновыми и зернобобовыми культурами. На данный момент собрано 15,5 тысяч тонн зерна, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Всего в этом году на пригородных землях краевого центра было засеяно 26,6 тысячи гектаров земли, половина занята зерновыми и зернобобовыми культурами. Кроме того, параллельно со сбором ведется заготовка фуража, а также выращивание сои, подсолнечника, кукурузы и широкого ассортимента овощей, таких как помидоры, перцы, огурцы и лук.
По словам главы города Евгения Наумова, общий урожай уже составил 15,5 тысяч тонн зерна.