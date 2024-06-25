Стало известно, сколько зерна убрано на полях Краснодара

Всего в этом году на пригородных землях краевого центра было засеяно 26,6 тысячи гектаров земли, половина занята зерновыми и зернобобовыми культурами. Кроме того, параллельно со сбором ведется заготовка фуража, а также выращивание сои, подсолнечника, кукурузы и широкого ассортимента овощей, таких как помидоры, перцы, огурцы и лук.