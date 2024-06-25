Статистики рассчитали, что в Башкирии можно выжить на 5,6 тыс. в месяц

Статистики в регионе оценили стоимость продовольственной корзины по итогам мая 2024 года. Данные опубликованы на сайте Башстата.
По расчетам специалистов, средняя стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека составила 5 678 ₽ Сумма варьируется в разных городах республики. Выше всего она в Уфе — 5 755 ₽, самая низкая — в Стерлитамаке, 5 441 ₽
В ПФО больше всего средств на месяц жизни нужно в Пермском крае — 6137 ₽ Меньше всего — в Мордовии, 5 097 ₽ В среднем по России в мае сумма составила 6 404 ₽
Напомним, потребительская корзина включает минимальный условный набор продуктов питания. Стоимость рассчитывают на основе единых весов (количества продуктов питания по видам) и средних цен на них по стране и регионам.