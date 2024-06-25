Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br2219,2

Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске — Br2940,7. В Минской области она составила Br2254,4, Гомельской — Br2022,4, Гродненской — Br2008, Брестской — Br1945,6, Витебской — Br1905,9, Могилевской — Br1860,3.



По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи — Br5342,1, финансовой и страховой деятельности — Br3289,8, профессиональной, научной и технической деятельности — Br2692,2. Далее идет строительный комплекс со средней зарплатой за май — Br2548,3, промышленность — Br2402,3 и транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — Br2248,5.