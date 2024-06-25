Многоэтажка на Фрунзе станет более современной

«Минималистичное колористическое решение здания продиктовано его расположением — дом окружают исторические строения. Мы работаем в данном случае с заложенным изначально характером здания — это чёткий конструктивизм и функционализм конца 70-х — начала 80-х. Дадим ему новое прочтение в духе сегодняшнего дня, работая в простых лаконичных объёмах», — пояснила главный архитектор Фонда капремонта Наталья Пьянкова.