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Многоэтажка на Фрунзе станет более современной

Фонд капремонта представил рендер, как будет выглядеть дом после капремонта.

Источник: Фонд капитального ремонта Калининградской области

Фонд капитального ремонта Калининградской области представил рендер внешнего вида здания на ул. Фрунзе, 73−75.

Типовую советскую постройку планируют оживить раскладкой крупноразмерных плит белого керамогранита и горизонтально ориентированными панелями с текстурой кортеновской стали. Акцентом на их фоне послужат ограждения балконов в густом сером цвете. Зона коммерции будет оформлена в грубой текстуре бетона и кортена.

«Минималистичное колористическое решение здания продиктовано его расположением — дом окружают исторические строения. Мы работаем в данном случае с заложенным изначально характером здания — это чёткий конструктивизм и функционализм конца 70-х — начала 80-х. Дадим ему новое прочтение в духе сегодняшнего дня, работая в простых лаконичных объёмах», — пояснила главный архитектор Фонда капремонта Наталья Пьянкова.

К работам планируют приступить в августе.

ЖКХ