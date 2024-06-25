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В Беларуси могут ввести «охлаждающий» период при получении кредитов. Что это такое?

Генпрокуратура предложила Нацбанку ввести в Беларуси практику так называемого охлаждающего периода при получении физлицами кредитов.

Таким образом в ведомстве предлагают бороться с кибермошенничеством.

Как рассказал замгенпрокурора Алексей Стук на пресс-конференции во вторник, речь идет прежде всего об онлайн-кредитах — их чаще всего под влиянием кибермошенников берут белорусы. Предполагается, что при заключении договора на получение кредита, клиент не сразу получит деньги, а начнет действовать «охлаждающий период» на сутки или более.

«Чтобы гражданин мог еще раз обдумать, взвесить за и против, или посоветоваться с близкими», — отметил Стук. Также за это время можно будет отказаться от получения кредита.

В целом, по словам замгенпрокурора, количество кибермошенничества растет: только за 5 месяцев текущего года зарегистрировано почти 8,5 тысяч таких преступлений. В прошлом году в аналогичном периоде их было менее 7 тысяч.

Прокуратура