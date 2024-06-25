Эксперты назвали улицу Сочи с самым дорогим жильем

В июне 2024 года на рынке недвижимости Сочи выставлено на продажу 310 объектов стоимостью дороже 100 млн рублей. За год — с июня 2023 года — предложение в этом ценовом сегменте выросло на 8,4% или на 24 объекта.



В июне 2024 года почти 80% самых дорогих квартир в Сочи выставлено на продажу по 10 адресам.



Самой дорогой локацией Сочи по количеству выставленных на продажу объектов стоимостью свыше 100 млн рублей является Курортный проспект. Здесь продается 75 объектов с ценой вышеуказанной отметки. С лета прошлого года количество лотов здесь выросло на 8 единиц.



Самая дорогая квартира, которая сегодня продается на Курортном проспекте Сочи, оценивается в 1,8 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести многокомнатный объект площадью 600 кв. м.



На втором и третьем местах по количеству квартир и апартаментов в Сочи стоимостью свыше 100 млн рублей расположились Морской переулок и улица Орджоникидзе, где продаётся 38 и 36 лотов соответственно.