«Пойтахт банк» продан за 10 миллионов долларов

Агентство по управлению госактивами опубликовало информацию о договоренности с арабской компанией Bond Investments limited по выкупу всех акций АО «Пойтахт Банк». Сумма сделки составила 10 миллионов долларов.
Ранее банк хотели продать российскому экспобанку, однако соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию в связи с международной ситуацией.
Сообщается, что Bond Investments и связанные с ней лица не включены в санкционный список международных финансовых институтов и организаций. Также отмечены успехи инвестора в запуске и работе банков на территории ОАЭ и Ближнего Востока. Ожидается, что сделка привнесет новый опыт в банковский сектор Узбекистана.
Напомним, что ранее мы сообщали о покупке гособлигаций Узбекистана Банком Грузии, который стал первым иностранным членом валютной биржи, что является важным шагом для дальнейшего притока иностранных инвестиций.