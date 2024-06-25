«Пойтахт банк» продан за 10 миллионов долларов

Сообщается, что Bond Investments и связанные с ней лица не включены в санкционный список международных финансовых институтов и организаций. Также отмечены успехи инвестора в запуске и работе банков на территории ОАЭ и Ближнего Востока. Ожидается, что сделка привнесет новый опыт в банковский сектор Узбекистана.