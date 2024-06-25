«Избавляются» от рублей третий месяц подряд жители Казахстана

В Казахстане уже третий месяц подряд складываются отрицательные нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) рубля. Согласно данным Национального банка РК, в мае они составили минус 5,03 млрд тенге. Чаще всего «избавлялись» от рублей жители Астаны — почти минус 7,2 млрд тенге.
Следом идет Алматы — минус 1,1 млрд тенге. Отрицательные продажи также сложились в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях и в Шымкенте.
Наибольшим спросом рубли пользовались в Восточно-Казахстанской (983,8 млн тенге) и Карагандинской (597,1 млн тенге) областях.
Наибольшей популярностью доллары пользовались у жителей Шымкента, которые обеспечили нетто-продажи на 43,6 млрд тенге. Следом идет Алматы — 35,5 млрд тенге, а на третьем месте оказалась Мангистауская область — 11,5 млрд тенге. В Астане чистые продажи американской валюты составили 8,2 млрд тенге.
Вместе с долларом начал расти спрос и на китайскую валюту. Жители страны в мае скупили юаней на 84 млн тенге «чистыми». Больше всего их покупали в Алматинской области (44,7 млн тенге) и в Астане (20,7 млн тенге). При этом сразу в 11 регионах страны нетто-продажи юаня сложились отрицательными.
А вот спрос на евро и фунт стерлингов в мае несколько просел. Нетто-продажи европейской валюты составили 17,6 млрд тенге, что почти в два раза меньше показателя прошлого месяца. На британскую валюту пришлось лишь 418 млн тенге «чистыми», что также меньше предыдущей цифры.
Таким образом, доллар по-прежнему является самой популярной иностранной валютой в Казахстане. Напомним, за последнюю неделю стоимость одного доллара выросла примерно на 14 тенге. Официальный курс на 25 июня составлял 465,28 тенге.