«Избавляются» от рублей третий месяц подряд жители Казахстана

А вот спрос на евро и фунт стерлингов в мае несколько просел. Нетто-продажи европейской валюты составили 17,6 млрд тенге, что почти в два раза меньше показателя прошлого месяца. На британскую валюту пришлось лишь 418 млн тенге «чистыми», что также меньше предыдущей цифры.