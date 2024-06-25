Доллар США и евро сдали позиции во вторник

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Китайский юань, евро и доллар США сильно подешевели во вторник, российский рубль подорожал на торгах, следует из информации БВФБ.
Наибольшее падение среди иностранных валют продемонстрировал юань, который просел в цене на 1,03%. Купить на бирже 10 «китайцев» можно за 4,39 белорусских рубля.
Евро же сдал позиции на 0,87%, за одну единицу покупателю придется отдать 3,43 белорусских рубля.
Доллар во вторник подешевел на 0,68%. Теперь приобрести его можно за 3,20 белорусских рубля. Российская валюта выросла на 0,22%, за 100 единиц придется выложить 3,65 белорусских рубля.
По итогам торгов во второй день очередной рабочей недели цены на иностранную валюты поменялись в банках и обменниках.
Так, евро обменники продают в среднем по 3,49 белорусских рубля, приобретают по 3,45 белрубля. Доллар в среднем реализуется в банках по 3,22 белорусских рубля, покупают «американца» по 3,19 белрубля.
Что касается 100 российских рублей, то их обменники готовы отдать в среднем по 3,67 белорусских рубля, приобрести данную валюту банки готовы по 3,61 белрубля.