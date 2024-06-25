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Доллар США и евро сдали позиции во вторник

Второй день подряд белорусский рубль укрепляется по отношению к американской валюте на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Китайский юань, евро и доллар США сильно подешевели во вторник, российский рубль подорожал на торгах, следует из информации БВФБ.

Наибольшее падение среди иностранных валют продемонстрировал юань, который просел в цене на 1,03%. Купить на бирже 10 «китайцев» можно за 4,39 белорусских рубля.

Евро же сдал позиции на 0,87%, за одну единицу покупателю придется отдать 3,43 белорусских рубля.

Доллар во вторник подешевел на 0,68%. Теперь приобрести его можно за 3,20 белорусских рубля. Российская валюта выросла на 0,22%, за 100 единиц придется выложить 3,65 белорусских рубля.

По итогам торгов во второй день очередной рабочей недели цены на иностранную валюты поменялись в банках и обменниках.

Так, евро обменники продают в среднем по 3,49 белорусских рубля, приобретают по 3,45 белрубля. Доллар в среднем реализуется в банках по 3,22 белорусских рубля, покупают «американца» по 3,19 белрубля.

Что касается 100 российских рублей, то их обменники готовы отдать в среднем по 3,67 белорусских рубля, приобрести данную валюту банки готовы по 3,61 белрубля.

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